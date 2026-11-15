Rechaza población vacuna anticovid

EL SIGLO DE DURANGO

La aceptación de la vacuna contra Covid sigue siendo menor entre la población en comparación con la de influenza, debido principalmente al temor que persiste por los efectos secundarios que algunas personas experimentaron durante la pandemia.

Alicia Esparza Aldaba, responsable del Programa de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud de Durango, reconoció que todavía existe resistencia entre la población para aplicarse el biológico contra el coronavirus, a pesar de que actualmente se utilizan vacunas actualizadas para proteger contra las variantes que circulan.

Como referencia de esta diferencia, señaló que por cada 10 vacunas contra la influenza que se aplican, aproximadamente cuatro corresponden a Covid.