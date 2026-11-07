Rechazan evaluación en Poder Judicial

Inconformes con el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores en más de 20 estados del país, incluida la Ciudad de México en el edificio de San Lázaro.

Los manifestantes consideran un riesgo para su estabilidad laboral y la permanencia en sus plazas el nuevo proceso de evaluación, que, según el Órgano de Administración Judicial (OAJ), no habrá consecuencia y que el primer examen será solo de diagnóstico.

La protesta comenzó desde la madrugada de este viernes en distintas sedes y se prevé que se extienda. En la Ciudad de México, el paro incluye los edificios de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

La inconformidad surgió tras la publicación el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del acuerdo del Órgano de Administración Judicial que regula la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026. Los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente 40 por ciento de la calificación, mientras que el resto dependa de otros factores, entre ellos la valoración de sus superiores jerárquicos.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF, afirmó que la suspensión de actividades busca que las autoridades revisen las disposiciones y establezcan un mecanismo justo.

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