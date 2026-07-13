Recibió INDEP 41 bienes asegurados en Durango entre 2023 y 2025; reserva detalles de su origen

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) recibió para su administración en Durango un total de 40 bienes muebles y un inmueble transferidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el periodo 2023-2025.

Sin embargo, la institución mantiene bajo reserva la información que permitiría conocer a quiénes fueron asegurados esos bienes , su situación jurídica específica y quién los posee actualmente.

Respuesta

La información fue obtenida por El Siglo de Durango mediante la respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 340027800001526, emitida por la Unidad de Transparencia del INDEP, sobre los bienes administrados por la Oficina de Atención Regional Pacífico, cuya circunscripción comprende el estado de Durango.

De acuerdo con la respuesta oficial, durante los años 2023, 2024 y 2025 fueron incorporados al inventario del Instituto 39 registros, equivalentes a 40 bienes muebles. De estos, 20 correspondieron a vehículos automotores, 16 a joyas, relojes y objetos similares, una embarcación, dos refacciones o accesorios concentrados en un solo registro y un bien clasificado en la categoría de “otros”.

En cuanto a bienes inmuebles, el INDEP confirmó la existencia de un solo inmueble transferido dentro del estado de Durango durante el periodo solicitado. No obstante, precisó que la información detallada sobre ese bien se encuentra en un expediente físico integrado por cinco fojas, cuya consulta únicamente puede realizarse mediante los mecanismos previstos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respecto a la identidad de las personas relacionadas con los bienes asegurados, el organismo clasificó esa información como reservada y confidencial , al argumentar que forma parte de averiguaciones previas o carpetas de investigación y que su difusión podría afectar el debido proceso y vulnerar datos personales protegidos por la legislación en materia de transparencia.

La información confirma el volumen de bienes provenientes de procedimientos federales que actualmente administra el Instituto en Durango, aunque la mayor parte de los datos relacionados con su origen, propietarios y situación procesal permanece restringida por disposiciones legales vinculadas a investigaciones penales en curso.