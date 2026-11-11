Reclama por nota de ferretería alterada y fue amenazada por sus vecinos; ocurrió en Durango

Una mujer solicitó la intervención de la Policía Municipal luego de que una discusión por el presunto cobro indebido de materiales para realizar trabajos de mantenimiento en su domicilio terminara en agresiones verbales y amenazas por parte de dos vecinas, durante la tarde del martes 10 de noviembre, en la colonia Francisco Villa, de la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Lorena, de 52 años de edad , quien aproximadamente a las 19:15 horas pidió apoyo al número de emergencias 911, desde su domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, cerca de la escuela primaria Francisco Villa.

De acuerdo con lo declarado a los agentes preventivos, la mujer había contratado a uno de sus vecinos para realizar trabajos de pintura y reparación de un portón, por lo que el hombre acudió a una ferretería para comprar materiales; sin embargo, al entregarle la nota de compra, Lorena detectó que la cantidad aparentemente había sido modificada, situación que confirmó al acudir directamente al establecimiento.

Cuando reclamó al trabajador, intervinieron dos mujeres, presuntamente su esposa e hija, quienes comenzaron a insultarla y advirtieron que regresarían , retirándose cuando observaron que solicitaba apoyo policial.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva, quienes entrevistaron a la reportante y recabaron información sobre lo sucedido; sin embargo, las personas señaladas ya no se encontraban en el sitio, por lo que no se realizaron detenciones. Finalmente, los agentes recomendaron a Lorena acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por las amenazas recibidas.