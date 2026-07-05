Reclamaciones en juicios mercantiles superan los 500 mdp en Durango

Las prestaciones reclamadas en los juicios de materia mercantil iniciados en los juzgados de primera instancia del estado sumaron 501 millones 985 mil pesos entre enero y mayo de 2026.

De acuerdo con la estadística del Poder Judicial del Estado, la mayor concentración del monto corresponde a los asuntos radicados en la capital duranguense , que representan poco más del 71 por ciento del total.

Comportamiento

La información de la Dirección de Estadística del Poder Judicial, con datos de los órganos jurisdiccionales de primera instancia en materia mercantil, precisó que tan solo en Durango capital se reclamaron 360 millones 913 mil 177 pesos , cifra que superó ampliamente a la registrada en el resto de las regiones judiciales del estado.

En Gómez Palacio el monto de las prestaciones reclamadas ascendió a 76 millones 70 mil 577 pesos; mientras que los juzgados mixtos reportaron reclamaciones por 32 millones 214 mil 258 pesos. Por su parte, en la cifra alcanzó 32 millones 787 mil 146 pesos.

Las estadísticas corresponden exclusivamente al valor económico de las prestaciones reclamadas dentro de los procedimientos mercantiles que se tramitan en los juzgados de primera instancia y no representan necesariamente cantidades ya resueltas o condenadas por la autoridad judicial.