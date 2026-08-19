Reconoce DEA la labor de Harfuch

El director de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, y el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, no escatimaron elogios mutuos durante la primera jornada de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Cole calificó a García Harfuch como "un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos". El funcionario mexicano agradeció a Cole "por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados para nuestras naciones", y afirmó que, desde la llegada de Cole al cargo, "la información ha fluido mucho más rápido".

En la cita, que se celebra hasta el jueves a puertas cerradas y sin acceso para la prensa, participan cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores de IDEC, una plataforma creada en 1983 en la que se discuten planes y estrategias de cooperación en la lucha contra organizaciones que se dedican al tráfico de drogas.