Reconocen que rentas son altas en Centro Histórico de Durango y emprendedores no pueden pagarlas

Las autoridades del municipio de Durango reconocen que el cierre de comercios en el Centro Histórico se debe, en parte, al alto costo de las rentas, en comparación con las bajas ventas, por lo que consideran necesaria una regulación inmobiliaria.

“Lo hemos estado escuchando, sobre todo, de los implicados y de los representantes de estos comercios establecidos en el Centro Histórico. Ya hemos escuchado a las diferentes cámaras, a sus presidentes y a sus liderazgos . Yo lo he vivido en carne propia; yo creo que sí, doy la razón en el sentido de que el principal motivo ha sido el alto costo de las rentas”, precisó el regidor Ariel Maa López.

Argumentó que lo ideal sería establecer algún tope a las rentas , ya que solo algunos empresarios extranjeros son quienes pueden pagar esos altos costos.

“No podemos hacer eso con quien desea emprender o tener un comercio al interior del estado, en el mero corazón, que es el Centro Histórico”, apuntó.

En cuanto a los empresarios extranjeros que llegan a realizar actividad económica y que pagan altas rentas, señaló que, aunque es positivo que se active la economía, lo ideal es que los locales sean ocupados por comerciantes duranguenses.

Dijo que es desde el Congreso del Estado donde se podría trabajar en una ley de regulación inmobiliaria que permita evitar precios desmedidos.

Sobre los propietarios de los inmuebles, indicó que deben ser empáticos, porque finalmente, con rentas tan altas, los espacios permanecerán sin ocuparse.

“Al final de cuentas, al Centro Histórico lo que le da vida son sus espacios públicos, sus plazas, sus jardines, pero también sus comerciantes”, puntualizó.