Rectifican: presencial, el examen de UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este viernes que aplicará un examen adicional presencial a los aspirantes seleccionados para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027, tras detectar anomalías estadísticas e indicios de irregularidades por presunto uso de Inteligencia Artificial (IA) en su primer proceso de admisión, realizado completamente en línea.

"No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes", sostuvo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

La decisión ocurre una semana después de que la institución suspendiera temporalmente las inscripciones y creara una comisión integrada por especialistas para revisar el proceso de selección, tras denuncias sobre presunto uso de inteligencia artificial, suplantación de identidad y apoyos externos durante la aplicación de la prueba.

El directivo explicó que la medida busca garantizar la equidad del proceso después de que la comisión técnica concluyera que los resultados del concurso presentaron cambios atípicos respecto a años anteriores.

Al anunciar la determinación, Lomelí, aseguró que la medida busca preservar la equidad en el acceso a la educación superior.