Recuperan en Durango un Volkswagen robado en Puebla hace casi cinco años

Elementos de la Guardia de Vehículos localizaron un automóvil Volkswagen Vento, modelo 2019, color azul, en aparente estado de abandono a un costado de la carretera Durango-Mezquital, a la altura de la entrada al poblado José María Pino Suárez, en el municipio de Durango.

La unidad presentaba daños en el vidrio del copiloto y alteraciones en sus números de identificación.