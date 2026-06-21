Recuperan en Durango un Volkswagen robado en Puebla hace casi cinco años
Elementos de la Guardia de Vehículos localizaron un automóvil Volkswagen Vento, modelo 2019, color azul, en aparente estado de abandono a un costado de la carretera Durango-Mezquital, a la altura de la entrada al poblado José María Pino Suárez, en el municipio de Durango.
La unidad presentaba daños en el vidrio del copiloto y alteraciones en sus números de identificación.
Al verificar el número de motor, los agentes establecieron que el vehículo contaba con reporte de robo vigente desde el 28 de julio de 2021 en el estado de Puebla. Por tal motivo, el automóvil fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.