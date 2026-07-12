Recuperan motocicleta robada en taller de la colonia Ciénega; hay un detenido

Una motocicleta con reporte de robo fue recuperada por autoridades estatales la tarde del sábado en un taller de reparación ubicado en la colonia Ciénega, donde además fue detenido un hombre para las investigaciones correspondientes.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando Juan Eliú informó al sistema de emergencias que había localizado su unidad, la cual había sido reportada como robada un día antes.

De acuerdo con el reporte, el vehículo fue encontrado en un taller de motos, ubicado sobre la calle Profesora María del Refugio Betancourt, en su cruce con Profesor Manuel Morales, en la colonia Ciénega.

La motocicleta recuperada es de la marca Italika, línea DM, de 200 centímetros cúbicos, modelo 2021, misma que coincidía con las características y el número de serie del vehículo denunciado como robado por su propietario.

En el lugar fue detenido Sergio Armando, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Universal, quien quedó bajo resguardo de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La intervención fue asumida por elementos de la Policía Estatal, quienes aseguraron tanto la motocicleta como al detenido y realizaron la puesta a disposición ante la autoridad competente.

Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido y continúe con las indagatorias para establecer su posible responsabilidad en el delito, así como el origen de la motocicleta localizada en el establecimiento.