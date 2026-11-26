Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, habría utilizado recursos del narco para la campaña de Maru Campos en 2021, reporta el diario estadounidense The New York Times, que cita a funcionarios mexicanos y un reporte del gabinete de seguridad. El gobierno de Chihuahua calificó de "falsa" la versión.

En el reportaje 'México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA', el periodista Steve Fisher señala que las autoridades mexicanas decidieron ampliar sus investigaciones sobre Zuany, quien hoy está bajo la protección del gobierno estadounidense.

Según Fisher, México investiga ahora a Zuany "por sospechas de delitos adicionales: narcotráfico, tráfico de migrantes y desvío de fondos del negocio de la droga a una campaña política".

AGENCIAS