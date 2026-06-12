Redistribuyen recurso a 11 agrupaciones políticas del estado de Durango

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango aprobó la redistribución del financiamiento público destinado a las agrupaciones políticas estatales, luego de que cinco nuevas organizaciones obtuvieran su registro oficial , con lo que suman 11 agrupaciones con derecho a recibir recursos para sus actividades ordinarias.

La medida fue avalada durante sesión del Consejo General del IEPC mediante un acuerdo previamente analizado por la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas . La redistribución entrará en vigor a partir de junio y se aplicará durante el resto del ejercicio fiscal 2026.

De acuerdo con el acuerdo aprobado, cada una de las 11 agrupaciones políticas recibirá 16 mil 178 pesos mensuales de junio a diciembre , para un total de 113 mil 245 pesos por organización durante ese periodo.

Las agrupaciones incorporadas recientemente son Unión Democrática, Ciudadanos Unidos, Juntos por la Revolución, Actuemos, Un Durango para Todos y Republicanos X Durango, que se suman a Movimiento Popular, Sociedad Unida en Movimiento Activo, Sí se Puede, Organización Ciudadana por México, Nuevo Pacto y Preserva.