Habrá vigilancia para evitar actos de vandalismo a monumentos e infraestructura de Durango

La reparación de monumentos y figuras de bronce que se encuentran en el Centro Histórico requiere una importante inversión, por lo que las autoridades ya buscan la manera de gestionar recursos para su reposición, en coordinación entre los gobiernos municipal y estatal.

La gerente del Centro Histórico, Minka Hernández Campuzano, reconoció que los trabajos de mejora, sobre todo de las esculturas que se encuentran en Las Alamedas, representan un costo elevado.

Mientras se consigue el recurso para la rehabilitación, comentó que se ha reforzado la vigilancia y seguridad en el Centro Histórico, pues se incorporaron 50 cadetes que realizan rondines en la zona.

En lo que se está trabajando, dijo, es en mejorar la infraestructura urbana que ha sido dañada por actos de vandalismo, por lo que se realizan labores de limpieza y rehabilitación.

En cuanto a los monumentos que presentan daños y que son propiedad de empresarios o particulares, comentó que se dialogará con los propietarios para que puedan rehabilitar estos espacios, atendiendo las indicaciones que señale el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La funcionaria indicó que el cuidado de la infraestructura y los monumentos del primer cuadro de la ciudad corresponde a todos.

Aunque reiteró que se reforzará la vigilancia para evitar que se registren más actos de vandalismo, mediante la presencia de elementos de la Policía Estatal y Municipal.