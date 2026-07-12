Registran 62 ataques con arma blanca en Durango durante los primeros cinco meses de 2026

Las carpetas de investigación por lesiones dolosas cometidas con arma blanca sumaron 62 casos en Durango durante los primeros cinco meses de 2026, con una especial concentración en el municipio de Durango , donde se registraron 42 denuncias, equivalentes a casi siete de cada diez hechos reportados en el estado.

De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva municipal, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondientes al periodo enero-mayo de 2026, la capital concentró el 67.7 por ciento de los casos contabilizados por las autoridades ministeriales.

Por su parte, Gómez Palacio ocupó el segundo lugar con seis denuncias, seguido de Lerdo que tuvo cuatro, mientras que Nuevo Ideal reportó dos. Otros municipios como Guadalupe Victoria, Guanaceví, Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Súchil y Vicente Guerrero registraron entre uno y dos casos cada uno.

La información muestra que febrero fue el mes con mayor incidencia, al acumular 17 investigaciones por este delito. En enero se contabilizaron 10 casos; marzo cerró con siete; abril registró 13 y mayo sumó 15. Tras la disminución observada en marzo, las cifras volvieron a mostrar una tendencia ascendente durante abril y mayo.