Registran 90 solicitudes de ayuda por crisis de salud mental en Durango

El programa Línea Amarilla atendió 90 reportes relacionados con problemas de salud mental o posibles conductas suicidas durante la semana del 3 al 9 de agosto, de los cuales 36 requirieron contención telefónica y 12 derivaron en el traslado de las personas al Hospital de Salud Mental.

De acuerdo con el reporte del programa de la Secretaría de Seguridad Pública, que recibe este tipo de solicitudes mediante el número de emergencias 911, fueron atendidas 57 mujeres y 33 hombres. Además de las intervenciones en crisis, en 54 casos se proporcionó algún tipo de asesoría y en 48 se dio seguimiento posterior.

La mayor cantidad de reportes correspondió a la capital del estado, con 66 casos, seguida de Gómez Palacio, con 14. También se registraron cuatro reportes en Santa María del Oro, dos en Santiago Papasquiaro, dos en Vicente Guerrero y uno tanto en Nuevo Ideal como en Nombre de Dios.