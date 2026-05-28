Registran una ligera baja en el precio de la canasta básica en Durango

Aunque el precio de la canasta básica semanal registró una disminución de 61 pesos entre abril y mayo, el costo total todavía se mantiene cuatro por ciento arriba , en comparación con el cierre de 2025.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, informó que después del pico que hubo en abril, la variación sigue concentrándose principalmente en frutas y verduras , productos que suelen presentar mayores fluctuaciones por temas de temporada y distribución.

Detalló que durante abril se observó un fuerte incremento en productos como tomate y chile jalapeño, mientras que en mayo algunos precios comenzaron a estabilizarse, permitiendo una ligera reducción en el gasto total de las familias . En el caso de la tortilla, ha seguido variando, pero sin cambios de consideración.

“Algunos han ido a la baja, otros se siguen manteniendo al alza como la papa y la zanahoria y los demás se han mantenido poco a poco bajando. Del punto más alto que teníamos cuando iniciaba, ya estamos sobre un cinco por ciento. Entonces ya comienza a bajar. Era algo de esperarse, normalmente a partir de medio año comienzan a bajar un poquito”.

“Esperamos que podamos llegar sobre los porcentajes estimados para fin de año, que era el tres por ciento y no casi el nueve por ciento que llegamos a tener en algunas partes del inicio del año”, estableció.

Sin embargo, advirtió que la volatilidad en alimentos frescos sigue impactando directamente la economía doméstica y obliga a los consumidores a ajustar sus compras semana a semana.

Inseguridad

El presidente de la Canaco informó que el costo que implica el traslado de las mercancías también estuvo influyendo en los aumentos de la canasta básica , por lo que se espera que también este problema se estabilice.

Como expectativa, sí hay confianza de que sea una mejor segunda mitad del año, ya que después de una inflación tan alta y presión en el empleo, normalmente sigue una tendencia positiva.

Costo

El costo de la canasta básica al 20 de mayo fue de mil 152.80 pesos , siendo las frutas y verduras los productos que registran el mayor aumento, de 37.6 por ciento, con respecto al 31 de diciembre de 2025.

Las carnes registran un incremento acumulado de 4.9 por ciento; y los abarrotes, de 3.5 por ciento.

La gasolina magna se mantiene por debajo de los 24 pesos y el diesel en 27 pesos, por el acuerdo entre el Gobierno Federal y el sector gasolinero, gracias al cual no hay una variación considerable respecto a inicio de año.