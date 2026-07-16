Registro de celulares: ahora tendrás que realizar una 'prueba de vida' para vincular tu línea

Las personas que todavía no han vinculado su línea telefónica deberán cumplir con un requisito adicional durante el trámite remoto: realizar una “prueba de vida” utilizando la cámara de su celular.

La medida forma parte de los cambios aplicados al proceso de identificación de líneas móviles en México y busca comprobar que quien realiza el registro es una persona real y que coincide con la fotografía de la identificación oficial presentada.

De acuerdo con el portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el procedimiento consiste en ingresar a la plataforma de la compañía telefónica, capturar una fotografía de la credencial vigente por ambos lados y posteriormente validar la identidad mediante la cámara del dispositivo, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

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¿Qué es la “prueba de vida”?

Aunque el término puede generar dudas, no significa que las compañías solicitarán huellas digitales, reconocimiento del iris u otros datos biométricos permanentes.

La CRT explica que la prueba de vida únicamente pretende verificar que quien está frente a la cámara es una persona real y no una fotografía, un video previamente grabado o algún intento de suplantación de identidad.

Durante el proceso, la plataforma podría solicitar movimientos como girar el rostro, parpadear o colocarse frente a la cámara para comparar la imagen con la identificación oficial.

La autoridad asegura que las compañías telefónicas serán responsables de recabar y proteger la información de sus clientes, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

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Llegarán más mensajes para que completes el registro

Los nuevos lineamientos también establecen que las compañías deberán enviar mensajes SMS a las líneas de prepago que todavía no estén vinculadas.

Las notificaciones deberán enviarse al menos dos veces por semana mientras el usuario no complete el trámite. Durante los siete días previos al vencimiento correspondiente, los mensajes tendrán que enviarse diariamente.

Captura de Pantalla

El calendario depende del último número de cada línea: los plazos comenzaron con las terminaciones 0 y 1 durante agosto y continuarán de manera escalonada hasta el 31 de diciembre de 2026 para los números terminados en 9. Una vez vencido el periodo, las líneas no registradas podrán ser suspendidas temporalmente.

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Cuidado con los enlaces falsos

El aumento en el envío de mensajes también podría ser aprovechado por delincuentes para distribuir páginas falsas y robar datos personales.

La recomendación es no abrir enlaces sospechosos ni entregar fotografías, contraseñas o códigos recibidos por SMS. Para realizar el trámite, lo más seguro es ingresar directamente al portal oficial de la CRT o a la página de la compañía telefónica.

La autoridad también aclaró que los operadores no realizan llamadas para confirmar el registro. Al finalizar el procedimiento correctamente, el usuario deberá recibir un folio de confirmación por parte de su compañía.