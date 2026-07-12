Registro de celulares abre nueva puerta a fraudes por SMS; alertan por enlaces falsos

El nuevo calendario para registrar las líneas celulares en México podría ser aprovechado por ciberdelincuentes para lanzar campañas de mensajes falsos y robar información personal, contraseñas o datos bancarios.

La alerta surge porque las compañías telefónicas deberán enviar mensajes SMS a las líneas de prepago que todavía no estén vinculadas, los cuales incluirán un enlace para realizar el trámite y advertirán que el servicio será suspendido si no se completa antes de la fecha límite correspondiente.

Especialistas en ciberseguridad advierten que este modelo puede dificultar que los usuarios distingan entre una comunicación legítima y un intento de fraude, pues reúne varios de los elementos utilizados habitualmente en ataques de smishing, como se conoce al engaño realizado mediante mensajes de texto.

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Un SMS inesperado, un enlace, una fecha límite y la amenaza de perder el número telefónico son precisamente las señales que durante años se han recomendado identificar antes de abrir una página o proporcionar información.

Mensajes llegarán varias veces por semana

De acuerdo con las modificaciones al esquema, las operadoras deberán enviar recordatorios dos veces por semana a quienes no hayan realizado la vinculación. Durante los siete días previos al vencimiento del plazo, la notificación deberá enviarse diariamente.

El mensaje señalará que, por disposición oficial, existe una fecha límite para registrar la línea y proporcionará un enlace para iniciar el proceso.

Víctor Ruiz, especialista en ciberseguridad y fundador de Silikn, explicó a Expansión que la medida puede terminar “normalizando” un formato que coincide con las características clásicas de una campaña fraudulenta.

Los delincuentes únicamente tendrían que imitar el mensaje, cambiar el dominio del enlace y hacerse pasar por Telcel, AT&T, Movistar, Bait u otra compañía.

Frases como “último aviso”, “tu línea será suspendida” o “vincula tu número de inmediato” podrían utilizarse para presionar a la víctima y evitar que revise cuidadosamente la dirección de la página.

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¿Qué podrían robar en una página falsa?

Al ingresar a un sitio fraudulento, el usuario podría encontrar un formulario que imite los colores, logotipos y apariencia de su compañía telefónica.

El objetivo sería obtener datos como:

Nombre completo y CURP.

Fotografías de la identificación oficial.

Número telefónico y correo electrónico.

Contraseñas o datos bancarios.

Códigos de verificación recibidos por SMS.

También existe el riesgo de que el enlace intente instalar una aplicación maliciosa, solicitar permisos innecesarios o dirigir a la víctima a otras páginas para continuar el engaño.

El trámite oficial para líneas de prepago requiere acceder a la plataforma de la compañía, presentar una identificación vigente y validar la identidad mediante la cámara del teléfono. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que no almacena huellas ni iris y que la prueba de vida se utiliza para comprobar que el trámite lo realiza una persona real.

Un portal falso, sin embargo, podría pedir información que no forma parte del procedimiento oficial, como NIP bancario, contraseñas, pagos o códigos de autenticación.

Fraudes por SMS ya van al alza

El riesgo aparece en medio de un incremento de los fraudes financieros por mensajes de texto. Datos atribuidos a la Condusef indican que estos casos aumentaron 20 por ciento durante 2026 y que, entre enero y abril, se recibieron 27 mil 862 denuncias relacionadas con posibles engaños financieros.

Los delincuentes suelen utilizar mensajes sobre cargos no reconocidos, cuentas bloqueadas, multas pendientes, paquetes retenidos o supuestos beneficios para generar miedo o curiosidad.

Ahora, el registro obligatorio de líneas les ofrece un nuevo pretexto: advertir que el número está a punto de ser suspendido.

El peligro aumenta porque el mensaje falso puede llegar justo en los días cercanos a la fecha límite, cuando el usuario ya espera recibir notificaciones de su compañía.

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¿Cómo saber si el enlace es verdadero?

La recomendación principal es no iniciar el trámite directamente desde un mensaje recibido, aunque parezca legítimo.

Lo más seguro es ingresar por cuenta propia al sitio o aplicación oficial de la compañía telefónica, o entrar al portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para localizar las plataformas autorizadas.

La CRT también permite consultar la fecha límite con base en el último dígito del número celular. El calendario comenzó el 15 de agosto para las líneas terminadas en cero y concluye el 31 de diciembre para aquellas que terminan en nueve. Al finalizar cada periodo, serán suspendidas temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas.

También se recomienda:

Revisar cuidadosamente el dominio de la página.

No descargar archivos ni aplicaciones desde el SMS.

No proporcionar NIP, contraseñas ni códigos de verificación.

Desconfiar de mensajes con faltas de ortografía o amenazas inmediatas.

Confirmar cualquier aviso directamente con la operadora.

Acudir a un centro de atención si existen dudas.

La autoridad aclara que las compañías no realizan llamadas para confirmar el registro y que el trámite es gratuito.

La urgencia, principal arma de los estafadores

El mayor riesgo no está únicamente en que los delincuentes reproduzcan el diseño de una compañía telefónica, sino en que el propio proceso oficial puede hacer creíble un mensaje que anteriormente habría resultado sospechoso.

Los usuarios saben que deben registrar su línea, que existe una fecha límite y que podrían perder temporalmente el servicio. Esa información permite construir fraudes personalizados y difíciles de detectar.

Por ello, especialistas insisten en que no debe asumirse que un SMS es auténtico solo porque contiene el nombre de la compañía, el número telefónico o una fecha correcta.

Ante cualquier mensaje relacionado con el registro, la mejor protección será cerrar el SMS y buscar directamente los canales oficiales.