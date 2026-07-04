¿Tu celular ya está registrado con tu CURP? Este sitio permite revisar varias compañías en una sola búsqueda

Aunque el registro de líneas celulares con CURP ya tiene un portal oficial, muchos usuarios siguen enfrentando una misma complicación: para saber si su número quedó vinculado correctamente, deben revisar empresa por empresa.

Ante esa falta de una consulta realmente unificada, surgió una herramienta independiente que facilita el proceso: MisLíneas, un sitio ciudadano que permite verificar, con la CURP, si existen líneas telefónicas registradas a nombre de una persona en distintas compañías.

La plataforma no sustituye al sitio oficial ni realiza el registro, pero sí permite hacer una revisión más rápida de varios operadores, lo que puede ser útil para quienes no recuerdan si su línea ya quedó vinculada o quieren detectar si aparece algún número que no reconocen.

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Una consulta que el Gobierno no centralizó del todo

El portal oficial “Registra tu línea”, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, permite consultar el estatus del registro, pero en la práctica redirige a los usuarios al sistema de cada compañía telefónica.

Es decir, si una persona quiere revisar más de una línea o no está segura de qué operador conserva el registro, debe entrar a distintos portales.

Ahí es donde MisLíneas ha llamado la atención: el sitio permite ingresar la CURP y consultar, en una sola búsqueda, posibles líneas asociadas en varias empresas.

En su página, la plataforma se presenta como un proyecto ciudadano, independiente y sin fines de lucro. También señala que la CURP viaja cifrada, que no se guarda en una base de datos y que se utiliza únicamente para la consulta en tiempo real.

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La limitante: no revisa AT&T, Unefon ni WIM

La herramienta no funciona con todos los operadores.

De acuerdo con el propio sitio, actualmente hay más de 100 operadoras enlistadas, aunque no todas son compatibles. Entre las principales limitantes aparece AT&T, así como Unefon y WIM, por lo que los usuarios de estas compañías deben hacer la consulta directamente en el portal del operador.

También hay otros proveedores que pueden aparecer como no soportados por requerir inicio de sesión, documentos oficiales, captcha o por fallas técnicas en sus propios sistemas.

Por eso, aunque MisLíneas puede facilitar la búsqueda, la recomendación es tomarla como una herramienta de apoyo y confirmar cualquier duda directamente con la compañía telefónica.

¿Qué pasa si aparece una línea que no reconoces?

Si al consultar tu CURP aparece un número que no es tuyo, la recomendación oficial es ingresar a la plataforma de consulta de la compañía correspondiente y solicitar que se dé de baja la línea que no reconoces.

Esto es importante porque el registro busca que las líneas móviles estén asociadas a una persona física o moral, con el argumento de reducir el uso de números anónimos en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

El trámite de registro es gratuito y, según la autoridad, lo realizan directamente las compañías telefónicas.

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Nuevos plazos para registrar tu celular

Aunque inicialmente la fecha límite era el 30 de junio, el registro de líneas de prepago quedó con un calendario escalonado, dependiendo del último dígito del número telefónico.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que, al finalizar cada periodo, las líneas que no hayan sido vinculadas podrán ser suspendidas temporalmente.

Si tu número termina en Fecha límite para registrarlo 0 15 de agosto 1 31 de agosto 2 15 de septiembre 3 30 de septiembre 4 15 de octubre 5 31 de octubre 6 15 de noviembre 7 30 de noviembre 8 15 de diciembre 9 31 de diciembre

¿Cómo saber si ya quedó registrada tu línea?

Hay tres formas principales de verificarlo:

Entrar al portal oficial de la CRT y elegir la opción de consulta. Revisar directamente en el portal o aplicación de tu compañía telefónica. Usar herramientas independientes como MisLíneas, tomando en cuenta que no todos los operadores están disponibles.

Si tu línea ya quedó vinculada, la compañía debe emitir un folio de confirmación. En caso de no haber completado el trámite dentro del plazo correspondiente, el servicio podría suspenderse de forma temporal hasta que se realice la vinculación.

Durante esa suspensión, la línea solo conservaría funciones limitadas, como llamadas de emergencia, atención ciudadana y contacto con la propia compañía telefónica.

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Ojo con páginas falsas

La autoridad también advierte que el registro no se confirma por llamadas telefónicas. Las compañías no deben llamar para pedir datos personales ni contraseñas.

Para evitar fraudes, lo recomendable es entrar solo a portales oficiales, no entregar información por enlaces recibidos en mensajes sospechosos y verificar directamente con la empresa si existe alguna duda sobre el registro.

En resumen: si no sabes si tu celular ya quedó asociado a tu CURP, conviene revisarlo cuanto antes. Y si tienes una línea de AT&T, Unefon o WIM, lo mejor será consultar directamente con la compañía.