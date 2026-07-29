Registro de celulares: dan 72 horas adicionales antes de suspender líneas de prepago

El Gobierno de México confirmó que los usuarios de telefonía móvil bajo el esquema de prepago tendrán un periodo adicional de 72 horas para registrar su línea después de vencer la fecha asignada, antes de que la compañía suspenda el servicio.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), informó que hasta este 28 de julio se habían vinculado alrededor de 68 millones de líneas celulares en el país.

El funcionario explicó que las fechas límite se determinarán conforme al último dígito del número telefónico. Por ejemplo, las líneas terminadas en cero deberán quedar registradas a más tardar el 15 de agosto.

Después de esa fecha comenzará a correr el periodo de 72 horas. Si el usuario no completa el trámite, la compañía podrá suspender la línea. También se contempla que quienes realicen una recarga después del vencimiento sean dirigidos al proceso de vinculación antes de recuperar todos los servicios.

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¿Cuándo debes registrar tu línea?

Este es el calendario establecido para las líneas telefónicas de prepago:

El calendario solamente considera el último número de la línea y no la lada, la compañía telefónica o el estado en el que vive el usuario.

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¿Qué pasa si no registras tu número?

Cuando concluya el plazo correspondiente y transcurran las 72 horas, la empresa suspenderá llamadas, mensajes de texto y acceso a datos móviles. La línea únicamente podrá comunicarse con servicios de emergencia, números de atención ciudadana y los canales de servicio de la propia compañía.

La suspensión no implica que el usuario pierda inmediatamente su número. Una vez concluido correctamente el registro, la compañía deberá restablecer todas las funciones de la línea.

La autoridad también aclaró que las personas que tienen un plan de pospago no necesitan efectuar nuevamente el procedimiento, debido a que sus líneas quedaron vinculadas automáticamente con la información proporcionada al momento de contratar el servicio.

En el caso de prepago, el trámite puede realizarse mediante los portales habilitados por cada operadora o de manera presencial en sus centros de atención. Para evitar fraudes, se recomienda ingresar únicamente desde la página o aplicación oficial de la compañía y no abrir enlaces recibidos desde números desconocidos.