Registro de celulares: menos de 900 mil líneas se habrían vinculado en Durango

Menos de 900 mil líneas de telefonía celular se habrían registrado hasta ahora en el estado de Durango, de acuerdo con una estimación elaborada a partir del número aproximado de líneas activas en la entidad y el avance nacional reportado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La cifra no corresponde a un corte oficial estatal, pues la autoridad únicamente ha difundido resultados nacionales y por modalidad de contratación, sin detallar cuántos números han sido vinculados en cada entidad federativa.

Sin embargo, los datos disponibles permiten hacer una aproximación.

Durango contaba con un millón 832 mil 650 habitantes en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por otra parte, al cierre de 2025, México registraba alrededor de 124.3 líneas móviles por cada 100 habitantes, debido a que una misma persona puede disponer de más de un número, utilizar una línea personal y otra laboral, o mantener tarjetas SIM instaladas en otros dispositivos.

Al aplicar esa penetración a la población de Durango, se obtiene una estimación de aproximadamente dos millones 278 mil líneas celulares activas en el estado.

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¿Cómo se calculó el posible registro en Durango?

La CRT informó el pasado 25 de junio que en México habían sido vinculadas 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.

La cifra representaba cerca del 39 por ciento de las aproximadamente 161.6 millones de líneas móviles que operaban en el país al cierre de 2025.

Al aplicar ese porcentaje nacional a las 2.28 millones de líneas que se calcula podrían existir en Durango, el resultado es de alrededor de 888 mil números registrados.

La operación utilizada es la siguiente:

2 millones 278 mil líneas estimadas × 39 por ciento de avance nacional = aproximadamente 888 mil líneas vinculadas.

Por ello, puede estimarse que menos de 900 mil líneas habrían completado el procedimiento en Durango, mientras que alrededor de un millón 390 mil continuarían sin ser asociadas a la identidad de su titular.

La estimación coincide con declaraciones realizadas por representantes empresariales de Durango antes de que se anunciara la ampliación del plazo, quienes señalaron que el registro no había alcanzado siquiera el 40 por ciento de las líneas.

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Millones de líneas siguen pendientes en México

El registro comenzó el 9 de enero de 2026 y obliga a vincular cada línea móvil con el nombre y la CURP de una persona física, o con el RFC cuando pertenece a una empresa.

Hasta el último corte oficial disponible, solamente 63 millones de líneas habían concluido el proceso, por lo que cerca de 98.6 millones seguían pendientes, tomando como referencia el universo de 161.6 millones de números activos.

El lento avance llevó a la CRT y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a modificar el plazo original, que concluía el 30 de junio.

La ampliación aplica principalmente para las líneas de prepago que aún no han sido vinculadas y establece diferentes fechas límite dependiendo del último dígito del número telefónico.

Estas son las nuevas fechas límite

Los usuarios deberán revisar el último número de su línea celular, no el de su CURP ni el de la tarjeta SIM.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Líneas terminadas en 0 : 15 de agosto de 2026.

Líneas terminadas en 1 : 31 de agosto de 2026.

Líneas terminadas en 2 : 15 de septiembre de 2026.

Líneas terminadas en 3 : 30 de septiembre de 2026.

Líneas terminadas en 4 : 15 de octubre de 2026.

Líneas terminadas en 5 : 31 de octubre de 2026.

Líneas terminadas en 6 : 15 de noviembre de 2026.

Líneas terminadas en 7 : 30 de noviembre de 2026.

Líneas terminadas en 8 : 15 de diciembre de 2026.

Líneas terminadas en 9: 31 de diciembre de 2026.

Una vez vencida la fecha correspondiente, las compañías deberán suspender las líneas que no hayan sido registradas en un periodo de hasta 72 horas.

Los números suspendidos solamente podrán comunicarse con servicios de emergencia, números de atención ciudadana y centros de servicio de la propia compañía telefónica. Las llamadas, mensajes y datos móviles serán restablecidos una vez que el usuario complete la vinculación.

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Desconfianza frena el registro

El rezago no se atribuye únicamente a que los usuarios hayan olvidado realizar el procedimiento.

Una encuesta de Research Land reveló que el 47 por ciento de los mexicanos preferiría perder su número telefónico antes que entregar sus datos personales para registrarlo, ante preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de la información.

Desde el comienzo del proceso también se han reportado fallas en las plataformas, dificultades para completar la llamada “prueba de vida” y cuestionamientos de especialistas y organizaciones civiles sobre la protección de los datos proporcionados por los usuarios.

La CRT sostiene que la vinculación busca eliminar el anonimato de las líneas utilizadas para cometer delitos como fraude y extorsión. No obstante, la desconfianza ciudadana y el bajo número de registros obligaron a distribuir los vencimientos durante el segundo semestre del año.

En Durango, mientras no exista una cifra oficial por entidad, el cálculo más cercano apunta a que alrededor de 888 mil líneas habrían sido vinculadas y casi 1.4 millones aún tendrían pendiente el procedimiento.