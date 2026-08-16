Registro de celulares: ¿Tu línea termina en 0 y fue suspendida? Así puedes recuperarla

El primer plazo del calendario para registrar las líneas celulares de prepago en México llegó a su fin. Los usuarios cuyo número telefónico termina en 0 tenían hasta el sábado 15 de agosto para completar el trámite y evitar la suspensión temporal del servicio.

Sin embargo, quedarse sin llamadas, mensajes o datos móviles no significa que el número haya sido cancelado definitivamente. La línea puede recuperarse una vez que su titular complete el procedimiento de vinculación establecido por su compañía telefónica.

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¿Cuándo comenzarán a suspender las líneas?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que, después de vencer la fecha correspondiente, las empresas disponen de hasta 72 horas para suspender las líneas que continúen sin registrar.

Esto significa que el corte no necesariamente será inmediato ni ocurrirá al mismo tiempo para todos. Algunas líneas terminadas en 0 podrían conservar el servicio durante varias horas, pero permanecerán sujetas a suspensión mientras no concluyan el trámite.

La medida afecta principalmente a líneas de prepago o recarga. De acuerdo con la CRT, los números de pospago ya están asociados a la identidad de sus titulares desde la contratación del plan.

¿Cómo recuperar una línea suspendida?

El usuario deberá ingresar al sitio oficial registratulinea.crt.gob.mx y seleccionar su compañía telefónica. El sistema lo enviará al portal habilitado por el operador para completar la vinculación.

El procedimiento consiste en:

Ingresar el número celular que será registrado. Fotografiar por ambos lados una identificación oficial vigente. Proporcionar el nombre completo y la CURP del titular. Realizar una prueba de vida con la cámara del celular. Esperar el folio que confirma que el registro fue exitoso.

También es posible acudir personalmente a un centro de atención de la compañía telefónica con una identificación oficial vigente. El trámite es gratuito y debe realizarlo la persona cuyos datos quedarán asociados al número.

Una vez completada correctamente la vinculación, el operador deberá restablecer el servicio. No es necesario adquirir otra tarjeta SIM ni contratar un nuevo número únicamente por haber rebasado la fecha límite.

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¿Qué servicios permanecen disponibles?

Mientras la línea se encuentre suspendida, no será posible realizar llamadas comunes, enviar mensajes ni utilizar datos móviles. No obstante, se mantendrá el acceso a números de emergencia y atención ciudadana, como 074, 079, 088, 089 y 911.

El siguiente vencimiento será el 31 de agosto para los números terminados en 1. Después continuarán las demás terminaciones conforme al calendario escalonado, hasta concluir el 31 de diciembre con las líneas terminadas en 9.