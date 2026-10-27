Registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria ya arrancó: fecha límite y requisitos

Este pasado lunes 26 de octubre arrancó el nuevo periodo de registro para la Beca Rita Cetina, dirigido a madres, padres, tutoras y tutores que tengan hijos o menores a su cuidado que sean estudiantes de primarias y secundarias públicas de todo México. ¿Cuándo será la fecha límite de registro y qué se necesita para inscribirse?

La Beca Rita Cetina es uno de los más recientes programas sociales del Gobierno de México, dirigido inicialmente a los estudiantes de secundarias públicas de todo el país, con pagos bimestrales, aunque recientemente se agregó el apoyo también a los alumnos de primaria, pero con un único pago por ciclo escolar.

Este programa contempla distintos montos según el nivel educativo de los inscritos, pues en el caso de secundaria, las familias reciben mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo nivel educativo; por otro lado, el apoyo para primaria consta de un solo pago de 2 mil 500 pesos por estudiante, para la compra de uniformes y útiles escolares.

Registro será en línea

En esta ocasión, desde este pasado lunes el registro a la Beca Rita Cetina comenzó en un proceso en línea, a través de la página de www.becaritacetina.gob.mx, donde las familias deberán ingresar con su cuenta de Llave MX, necesaria para múltiples registros en la actualidad.

Para poder realizar el registro, es necesario que los padres de familia o tutores cuenten con una serie de documentos y datos que se requerirán al momento de ingresar los datos.

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¿Cuándo será la fecha límite?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, las madres, padres y tutores tendrán hasta el próximo viernes 6 de noviembre para completar el registro en línea, por lo que aún tendrán oportunidad de reunir la documentación necesaria.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

Para poder realizar el registro en la Beca Rita Cetina, las madres, padres o tutores deberán presentar la siguiente documentación:

CURP certificada.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses.

Número de celular.

Correo electrónico.

Cuenta Llave MX.

En cuanto a los estudiantes, también es necesario presentar documentación, aunque únicamente será:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Hasta el momento únicamente se realiza el registro en línea, aunque no se descarta que más adelante se abran inscripciones presenciales, las cuales serán anunciadas a través de los canales oficiales del programa.