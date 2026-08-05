Regresa de un sepelio y encuentra su vivienda saqueada en carretera a Parral

Una mujer denunció el robo a su vivienda luego de regresar de un sepelio y descubrir que desconocidos forzaron la entrada principal para ingresar al inmueble, ubicado en la zona rural de la carretera a Parral, a la altura del fraccionamiento Campestre Villas del Mirador.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 16:30 horas de este martes. La afectada solicitó la presencia de una patrulla en la entrada del parque temático Villas del Oeste, donde esperó a los elementos para guiarlos hasta su domicilio.

En el lugar, la afectada manifestó que al llegar a su casa observó que la puerta principal había sido dañada y que el interior del inmueble se encontraba completamente revuelto, por lo que de inmediato solicitó apoyo al número de emergencias.

De acuerdo con la información recabada por los oficiales, el presunto responsable habría brincado una barda para acceder al patio y posteriormente violentó la puerta principal con el fin de ingresar a la vivienda.

Tras realizar una primera revisión, la propietaria detectó el faltante de cuatro relojes, uno de ellos de la marca Náutica, además de diversas prendas de vestir . Indicó que desconocía tanto la marca de los otros tres relojes como el valor total de los objetos sustraídos.

Los agentes orientaron a la afectada sobre el procedimiento legal a seguir y le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, con el fin de que se inicien las investigaciones y se determine el monto total del robo.

Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de obtener mayores datos conforme avance la denuncia formal, mientras se realizan las indagatorias para identificar al o los responsables del ilícito.