Regresan a clases y 'asuetos'

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Diecisiete entidades aumentaron sus días de clases suspendidos según el análisis "Regresar, permanecer, aprender. Siete claves para el regreso a clases 2026-2027", elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa.

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 establece 185 días de clases, cinco menos que los 190 programados para 2024-2025 y el mínimo permitido por la Ley General de Educación.

Sin embargo, el informe advierte que el número efectivo de jornadas varía debido a conflictos magisteriales, condiciones climáticas e inseguridad. Entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026, 17 de las 32 entidades aumentaron sus suspensiones.