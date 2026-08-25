Regreso a Clases: ¿Conviene apagar el automóvil mientras esperas afuera de la escuela?

El regreso a clases no solamente traerá tráfico a las calles de Durango, sino también largas filas de automóviles esperando afuera de los planteles. Durante esos minutos, muchos conductores prefieren mantener encendido el motor para utilizar el aire acondicionado, cargar el teléfono o evitar tener que arrancarlo nuevamente.

Aunque puede parecer un consumo insignificante, dejar el automóvil encendido mientras permanece estacionado desperdicia combustible, genera emisiones y puede aumentar el desgaste de algunos componentes.

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¿Cuánta gasolina consume un automóvil detenido?

El consumo depende del tamaño y tipo de motor, así como del uso del aire acondicionado. De acuerdo con el Centro de Datos de Combustibles Alternativos del Departamento de Energía de Estados Unidos, un automóvil particular puede gastar aproximadamente entre 0.2 y 0.5 galones de combustible por cada hora que permanece encendido sin avanzar.

Esto equivale a alrededor de 0.75 a 1.9 litros por hora. Una espera de 15 minutos afuera de la escuela podría consumir entre 190 y 470 mililitros de gasolina, aun cuando el vehículo no haya recorrido un solo metro.

El gasto parece pequeño si ocurre una sola vez, pero puede acumularse cuando la práctica se repite diariamente durante todo el ciclo escolar.

¿Y en dinero cuánto representa este gasto?

Tomando como referencia los precios promedio registrados este 25 de agosto en la ciudad de Durango de 24.04 pesos por litro de gasolina Magna y 28.79 pesos por litro de Premium, mantener el automóvil encendido durante una espera de 15 minutos representaría el siguiente gasto:

Gasolina Magna: entre 4.60 y 11.30 pesos diarios.

entre 4.60 y 11.30 pesos diarios. Gasolina Premium: entre 5.50 y 13.50 pesos diarios.

Si la espera se repite durante los cinco días de clases, el gasto semanal ascendería a entre 22.80 y 56.50 pesos con Magna, o entre 27.40 y 67.70 pesos con Premium.

En un mes escolar de 20 días, dejar el motor encendido durante 15 minutos diarios podría costar entre 91 y 226 pesos con gasolina Magna, mientras que con Premium el desembolso sería de entre 109 y 271 pesos.

El cálculo considera una sola espera diaria de 15 minutos. Si el conductor mantiene encendido el automóvil tanto al dejar como al recoger a los estudiantes, el gasto mensual podría duplicarse y alcanzar aproximadamente 452 pesos con Magna o 541 pesos con Premium.

Claro que hay que aclarar que los montos son estimaciones y pueden variar según el motor, el uso del aire acondicionado y el precio de cada estación de servicio.

¿Encender nuevamente el motor gasta más?

Uno de los argumentos más frecuentes para no apagar el automóvil es que volver a encenderlo consumiría más combustible que mantenerlo funcionando. Sin embargo, esta idea corresponde principalmente a vehículos antiguos.

Las pruebas realizadas en automóviles modernos indican que dejar el motor en marcha durante más de 10 segundos puede gastar más combustible que apagarlo y volverlo a arrancar. Por esa razón, algunos modelos recientes incorporan sistemas que detienen automáticamente el motor en los semáforos.

Esto no significa que deba apagarse durante cada pausa en el tráfico. La recomendación aplica cuando el vehículo está estacionado y se prevé una espera prolongada, no mientras permanece en una fila que avanza constantemente.

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¿Puede dañarse el automóvil por apagarlo y encenderlo?

En condiciones normales, los vehículos modernos están diseñados para soportar múltiples arranques. No obstante, si la batería ya presenta fallas o el sistema de encendido tiene problemas, apagar el automóvil podría dejar al conductor sin posibilidad de volver a ponerlo en marcha.

También debe considerarse que el aire acondicionado dejará de enfriar cuando el motor esté apagado en la mayoría de los vehículos de combustión. Durante días calurosos, nunca se debe dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de un automóvil cerrado, aunque la espera parezca breve.

Apagar el motor cuando la espera será larga puede ahorrar gasolina y reducir la contaminación alrededor de las escuelas, donde cientos de estudiantes quedan expuestos diariamente a las emisiones de los vehículos.