Reliquia en Lerdo termina en tragedia: mujer muere al atragantarse con alimentos

Una mujer de 63 años falleció este miércoles cuando se encontraba comiendo reliquia tras atragantarse con los alimentos; los hechos sucedieron en el municipio de Lerdo, Durango.

Cerca de las 17:30 horas de este 4 de noviembre, la víctima, quien fue identificada como Juana Hernández Robledo, había asistido a un rosario en el ejido 21 de Marzo y posteriormente se dispuso a comer los alimentos de la reliquia.

En determinado momento, Juana comenzó a asfixiarse, por lo que otros asistentes se aproximaron a ella para ayudarla.

Al no tener una respuesta favorable, la trasladaron al Hospital General de Gómez Palacio, donde al poco tiempo de su arribo fue declarada sin vida.

Personal médico del hospital apuntó que la mujer habría sufrido una anoxemia por broncoaspiración como probable causa de deceso.

Tras su fallecimiento, los médicos dieron aviso a las autoridades y hasta ese lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El agente del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, entabló una entrevista con los familiares de la víctima, quienes narraron la forma en que se desarrollaron los hechos.

Luego de recabar las versiones del acontecimiento, el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizaría la necropsia de ley para determinar la causa oficial del deceso, quedando pendiente el resultado.

Con la muerte de Juana se abrió una carpeta de investigación, la cual esperará los resultados de la necropsia para deslindar responsabilidades.

Tras la recopilación de información y la práctica de la necropsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su servicio funerario.