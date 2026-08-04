Remesas, con 3 años a la baja en Durango

EL SIGLO DE DURANGO / EL UNIVERSAL

Durango consolidó el tercer año consecutivo con una reducción en el envío de remesas, en el comparativo para el primer semestre.

Según la última actualización del Banco de México (Banxico), Durango recibió 613.6 millones de dólares en remesas familiares durante el primer semestre de 2026, lo que representó una disminución de 4.35 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2025, cuando ingresaron 617.96 millones.

Con este resultado, la entidad mantuvo una tendencia descendente por segundo año consecutivo, luego de haber alcanzado su nivel más alto en 2023.

Las cifras mostraron que entre enero y marzo de 2026 ingresaron 284.05 millones de dólares, mientras que entre abril y junio se captaron 329.55 millones, para un acumulado de 613.60 millones.

Por su parte, en junio pasado, las remesas en el país continuaron por arriba de los 5 mil millones de dólares, con lo que mantuvieron un comportamiento positivo.

Banxico informó que en el sexto mes del 2026 los envíos de dinero desde el exterior, sobre todo de Estados Unidos, sumaron 5 mil 472 millones de dólares, lo que implicó una expansión anual de 4.2% comparado con los 5 mil 201 millones de dólares de junio de 2025, cuando cayeron 16.2% a tasa anual.

Respecto a mayo de este 2026, cuando ingresaron 5 mil 611 millones de dólares, reportaron una baja de 2.4%.

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