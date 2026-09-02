EL UNIVERSAL

Las remesas pierden poder de compra durante este año, debido a la inflación y la fortaleza del peso ante el dólar, coinciden analistas.

Cada hogar recibió un monto promedio de 426 dólares durante julio y se trata de la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Banco de México (Banxico), a partir de 1980.

Analistas de Banorte creen que el monto se debe al mejor panorama en el mercado laboral para los migrantes mexicanos en EU y los esfuerzos por enviar recursos extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo en pesos.

Al convertir el monto a pesos, el ingreso equivale a 7 mil 438 mensuales y representa una disminución de 6.6% en comparación con julio de 2025, cuando la cifra promedio fue de 7 mil 960 pesos al restar la inflación nacional.

Para ponerlo en perspectiva, el monto actual es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria de tres personas que viven en zonas urbanas, cuyo precio por mes fue de 7 mil 637 pesos en julio, de acuerdo con el Inegi.