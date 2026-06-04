Remolino sorprende a habitantes del poblado Huazamotita, en Mezquital, y derriba techos

El pasado martes 2 de junio, habitantes del poblado Huazamotita, cercano a La Huazamota, en el municipio de Mezquital, Durango, fueron sorprendidos por un remolino que, aunque duró solo unos minutos, dejó daños considerables en varias viviendas.

Los pobladores se encontraban efectuando sus actividades cotidianas y observaron cómo parte de su patrimonio era destruido por la fuerza del fenómeno, aunque afortunadamente no hubo lesionados.

Ante esta situación, solicitan el apoyo tanto de la Presidencia Municipal de Mezquital como de la ciudadanía que desee sumarse para ayudar a las familias afectadas.

El remolino provocó daños en diversas viviendas, entre ellos el desprendimiento de techos, el derribo de algunas paredes de adobe y afectaciones a otras pertenencias de los habitantes.

La mayoría de las familias afectadas son de escasos recursos, por lo que requieren apoyo para la adquisición de láminas y otros materiales necesarios para reparar sus hogares.

Los habitantes esperan que la ayuda llegue antes del inicio de la temporada de lluvias, ya que las precipitaciones podrían dificultar la realización de los trabajos de reconstrucción.