Remozarán la Plaza IV Centenario por el aniversario de la ciudad de Durango

La Plaza IV Centenario, en el Centro Histórico de Durango, requiere diversos trabajos de mantenimiento, pero como parte de las acciones por el aniversario de la fundación de la ciudad, este lunes 6 de julio inició el remozamiento de la plancha de la plaza.

Marco Antonio Candia Domínguez, coordinador de Mantenimiento Urbano, explicó que se aplicará pintura color rojo terracota para mejorar la imagen de la Plaza, en el marco de la conmemoración del aniversario de la ciudad.

“Se estará aplicando pintura vinílica, la cual está autorizada por el INAH y supervisada por ellos mismos”.

Detalló que, antes de definir el color rojo terracota, se realizaron diversas pruebas con la participación de personal del INAH. Tras evaluar varios tonos, se optó por ese color.

Respecto al acabado, comentó que la plaza ya había recibido anteriormente este tipo de mantenimiento; sin embargo, con el paso del tiempo el color se ha ido desgastando.

Aunque por el momento únicamente se pintará la plancha de la plaza, señaló que posteriormente podrían intervenirse otras áreas.

En cuanto a otros trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se requieren por algunos desprendimientos de cantera, indicó que serán revisados por la Dirección Municipal de Obras Públicas.