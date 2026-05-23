Rentas en Centro Histórico de Durango se regulan por oferta y demanda: Turismo

Uno de los factores que de acuerdo con declaraciones de comerciantes y cámaras empresariales de Durango, ha llevado al cierre de diversos negocios en el Centro Histórico, son las altas rentas de los locales, ya que no permiten generar suficientes ganancias o ingresos.

Son varios los locales que se encuentran vacíos y en espera de ser rentados; sin embargo, para pequeños comerciantes o emprendedores resulta casi imposible acceder a ellos.

Ante este tema, la directora de Fomento Económico y Turismo Municipal, Valeria Gutiérrez Velasco, comentó que las rentas, al ser una actividad económica como cualquier otra, se regulan por la oferta y la demanda.

Dijo que cada propietario tiene la facultad de regular su propio patrimonio y sus negocios.

“Creo que ahí ninguna postura de los gobiernos entra; es una actividad económica que se autorregula”, precisó.

La directora comentó que lo único que se puede hacer es que el emprendedor busque otra opción o alguna alternativa para que su negocio sea redituable.