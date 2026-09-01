Renuevan acuerdo con los gasolineros

El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero renovaron este lunes el acuerdo para establecer un tope de 27 pesos por litro de diésel, además de mantener por debajo de los 24 pesos el precio de la gasolina Regular o Magna.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció a través de un mensaje en sus redes sociales que formalizó el convenio durante una reunión con representantes del sector en Palacio Nacional, luego de que autoridades y empresarios alcanzaron el acuerdo para extender la estrategia el pasado 20 de agosto.

"Renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas", señaló la mandataria.

La renovación prolonga otros seis meses, hasta febrero de 2027, la denominada Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, con la que el Ejecutivo busca evitar que el encarecimiento de los combustibles se traslade a otros productos y servicios.

El pacto mantiene la gasolina Regular por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que el límite de referencia para el diésel queda en menos de 27 pesos (1,59 dólares), frente a los 28 pesos establecidos en abril pasado, cuando el Gobierno y los empresarios alcanzaron un acuerdo extraordinario ante el incremento de los precios internacionales del petróleo.

En las franjas fronterizas, los precios serán menores debido, entre otros factores, a la aplicación de una tasa reducida del 8 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El convenio tiene carácter voluntario, por lo que no establece un precio máximo obligatorio para todas las estaciones de servicio.