Renuevan tarjetas del Bienestar vencidas en Durango

Al menos mil tarjetas bancarias del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fueron renovadas y entregadas por la Delegación de Programas para el Bienestar en Durango, con el objetivo de que los beneficiarios puedan seguir recibiendo su apoyo.

La entrega de mil 10 tarjetas a adultos mayores se realizó el pasado 13 de octubre en el domo de la Preparatoria Diurna . Estas corresponden a beneficiarios que ya habían realizado el proceso de renovación por vencimiento.

La Delegación informó que las personas beneficiarias cuya tarjeta del Bienestar tenga una fecha de vencimiento deben solicitar orientación, ya sea en las oficinas de la dependencia o a través de sus canales oficiales, para conocer los pasos que deben seguir.

Los beneficiarios que tengan dudas o cuya tarjeta esté próxima a vencer pueden comunicarse al teléfono (618) 130 1090 o enviar un mensaje por WhatsApp al (618) 271 7103.

Las oficinas se encuentran en avenida Río Papaloapan número 211, en el fraccionamiento Valle Alegre, donde las personas pueden acudir directamente para recibir orientación sobre cualquier duda relacionada con los programas o sus tarjetas.

La dependencia aseguró que da seguimiento a los trámites necesarios para que los derechohabientes mantengan el acceso a los programas para el Bienestar.