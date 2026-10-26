Renuncia Taddei al INE, tras señalamientos de presunta corrupción

El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, este domingo, para luego borrar el comunicado oficial donde afirmaban que la renuncia sería presentada a partir de mañana a la Cámara de Diputados.

"Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral".

En un mensaje circulado por el propio Instituto -después de haber borrado el primero- Taddei aseguró que su decisión "responde a la convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional", en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Las irregularidades abarcan varios escándalos, entrega de contratos a modo, incumplimiento de obligaciones contractuales que derivan en pérdidas para el Instituto y proveedores familiares a sus colaboradores o relacionados directamente con ella de manera personal.

El jueves, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que iniciará una investigación, pues posee suficientes indicios de corrupción y malos manejos de los recursos del INE.

Apenas el sábado, Taddei informó que funcionarios en áreas clave del organismo fueron relevados de sus cargos en tiempo y forma para dar paso a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscaliza el uso de dinero público tras los señalamientos de posible corrupción.

Esto se produjo luego de que el viernes en la noche la ASF informó que inició una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos tras una publicación del periódico Reforma sobre posibles actos de corrupción.

En un comunicado del sábado, Taddei aseguró que el hecho de que "un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan".