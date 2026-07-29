Reporta CCE el aumento en el costo de insumos tecnológicos

Con el auge de la inteligencia artificial, se registra en la actualidad una alta demanda de memorias de alto rendimiento y tarjetas gráficas, lo que ha provocado fluctuaciones en el costo de estos insumos, informó la secretaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Diana Ocón.

“La mayoría de los componentes que tenemos para tecnología pues vienen precisamente de los países de Asia y sobre todo ahorita vemos cómo la inteligencia artificial está avanzando pero rapidísimo, y pues obviamente la demanda de componentes para llevar a cabo esta inteligencia artificial. En todos los países es lo mismo”, manifestó.

Al respecto explicó que, a mayor demanda, también los tiempos de espera se han incrementado considerablemente.

“Estamos hablando de componentes como lo son las memorias de alto rendimiento, lo que es el almacenamiento también de alto rendimiento, las tarjetas gráficas, todo eso ayuda a las empresas , en toda la industria inteligencia artificial y la verdad es que sí impacta porque pues hay una gran demanda. Sin embargo, pues al parecer ya los fabricantes se están poniendo más a corriente para atender precisamente esta demanda y los tiempos de espera ya son menores”, mencionó.

No obstante, esto ha provocado fluctuaciones, sobre todo al alza, en los costos de los aparatos tecnológicos. “No podemos hablar de un decremento de precio. Estamos hablando de una estabilidad en el precio y sobre todo también dependemos mucho de la paridad del peso mexicano frente al dólar. En este año ha sido mínimo. La verdad es que estamos hablando de un tres, un cinco por ciento a lo mucho. Aquí lo malo es a veces los tiempos de espera, que también se empieza a ver lo que es leyes de oferta y demanda, en donde a productos escaseados pues puede ser que se incrementen los precios”, reconoció.

Por lo que dijo que las empresas locales están en comunicación con las fábricas de estos insumos, para tratar de reducir el impacto al consumidor.