Reporta Sebised disminución de la pobreza extrema en Durango

Se registra una disminución del 40 por ciento en los índices de pobreza extrema en Durango, estimó el titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised), David Payán Guerrero, en el marco de su comparecencia en el Congreso por la glosa del cuarto informe del Gobierno del Estado.

“En el sentido de la pobreza multidimensional, Durango ha mejorado siete puntos porcentuales, es decir, más de 110 mil personas dejaron detrás la pobreza multidimensional . La pobreza extrema disminuyó un 40 por ciento, es decir, prácticamente del 6.3 al 4.3 por ciento”, enfatizó.

Sin embargo, aclaró que los indicadores oficiales del Inegi serán públicos en diciembre.

Agregó que uno de los rubros con mayor impacto ha sido la calidad y espacios de la vivienda ya que el indicador de hacinamiento registró una reducción.

“Estamos desde luego también mejorando un indicador que tiene que ver con la vivienda, en lo que tiene que ver con los servicios básicos y los espacios de calidad. Mejoramos también un siete por ciento, lo que nos sitúa un 50 por ciento mejor situados con respecto a la media nacional”, enfatizó.

Y atribuyó lo anterior a la focalización de apoyos y obras de infraestructura social básica orientadas a las familias con mayor grado de vulnerabilidad.