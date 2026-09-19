Reportan 3 detenidos tras operativo de los 'Harfuch' en Durango este sábado; uno sería de Badiraguato

Desde las primeras horas de este sábado, habitantes de distintos sectores de la ciudad de Durango observaron una fuerte presencia de elementos federales, quienes desplegaron acciones simultáneas en varios puntos de la capital; de manera preliminar, se habla de tres personas detenidas y varios inmuebles intervenidos.

En las acciones participa personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de efectivos del Ejército Mexicano. El movimiento comenzó durante la madrugada y se extendió por tierra y aire, con unidades recorriendo diferentes zonas y aeronaves sobrevolando la mancha urbana.

Uno de los puntos donde se concentraron los agentes fue un inmueble de Prolongación Pino Suárez, en las inmediaciones de la colonia Santa Fe. Ahí habrían sido asegurados dos hombres.

Otra intervención se habría realizado en el fraccionamiento Colinas del Saltito, donde presuntamente fue detenida una tercera persona. Versiones extraoficiales señalan que sería originaria de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa; sin embargo, hasta el momento la información no había sido confirmada por alguna dependencia federal.

El despliegue no quedó concentrado en esos sectores, pues se reportó presencia de las fuerzas federales en otros fraccionamientos privados y en las inmediaciones de avenida Enrique Carrola Antuna. Los primeros informes apuntan también al aseguramiento de inmuebles y vehículos, aunque todavía no existe un balance oficial sobre la cantidad y características de los bienes intervenidos.

Hasta el momento tampoco se ha precisado públicamente qué delitos son investigados, si las intervenciones derivaron de órdenes de cateo o cuál es la situación jurídica de las personas aseguradas. Por ello, tanto el número de detenidos como los bienes presuntamente asegurados permanecen como información preliminar.

Se espera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o alguna de las dependencias federales participantes emita información oficial sobre los resultados del despliegue, con la que se pueda establecer el motivo de las acciones, la identidad o situación jurídica de los detenidos y el saldo definitivo del operativo realizado este sábado 19 de septiembre en la ciudad de Durango.