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Reportan a grupo armado frente a vivienda de colonia San Isidro, en Durango

Un reporte al número de emergencias 911 alertó a corporaciones de seguridad.

Reportan a grupo armado frente a vivienda de colonia San Isidro, en Durango

Reportan a grupo armado frente a vivienda de colonia San Isidro, en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una familia solicitó apoyo luego de reportar la presencia de varias personas que presuntamente portaban armas de fuego y viajaban en una camioneta blanca frente a un domicilio de la colonia San Isidro.

El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas del sábado en la calle Esmeralda. De acuerdo con las versiones en el lugar, los individuos intentaban derribar el portón de la vivienda.

Sin embargo, horas después no se proporcionó información sobre personas detenidas, disparos o algún lesionado relacionado con el incidente.

Escrito en: reporte grupo armado emergencias Durango frente, horas, personas, colonia

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