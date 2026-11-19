La presencia de varios vecinos que presuntamente portaban armas de fuego fue reportada la noche del miércoles en la colonia Dolores del Río, en la ciudad de Durango.

El aviso se recibió alrededor de las 23:40 horas en un domicilio de la calle Ramón Navarro, donde una persona señaló que había tres o cuatro individuos alterando el orden junto a una camioneta gris. Según el reporte, dos de ellos llevaban lo que parecían ser pistolas fajadas en el pantalón.

Cabe señalar que no se ofrecieron mayores datos sobre personas detenidas, aseguramiento de armas o una intervención policial que confirmara la presencia de las personas armadas.