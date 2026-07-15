Justicia

VIOLENCIA

Reportan adolescentes armados con palos y machetes amenazando a vecinos en la Juan Lira

Los habitantes hicieron un llamado a las corporaciones de seguridad para incrementar los recorridos preventivos.

Reportan adolescentes armados con palos y machetes amenazando a vecinos en la Juan Lira

Reportan adolescentes armados con palos y machetes amenazando a vecinos en la Juan Lira

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Vecinos de la colonia Juan Lira denunciaron una serie de actos de violencia protagonizados presuntamente por menores de edad, en su mayoría adolescentes provenientes de la colonia 8 de Septiembre, quienes ingresan al sector con la intención de confrontar a residentes del lugar.

De acuerdo con los testimonios, los jóvenes llegan armados con palos, machetes y piedras, lo que ha generado preocupación entre las familias, ya que los enfrentamientos suelen ocurrir en horario nocturno y provocan momentos de tensión en la zona.

Los habitantes aseguran que, además de las amenazas, los presuntos agresores han causado daños materiales al lanzar piedras contra viviendas, quebrando vidrios de ventanas, así como afectaciones a vehículos que permanecen estacionados sobre la vía pública.

Ante esta situación, los vecinos han solicitado en repetidas ocasiones la intervención de las autoridades mediante reportes al sistema de emergencias, con la esperanza de que se refuerce la vigilancia y se eviten nuevos incidentes.

Sin embargo, señalaron que cuando los elementos de seguridad arriban al sitio, los adolescentes ya se han retirado, lo que ha impedido que sean ubicados o asegurados, pese a la frecuencia con la que, aseguran, ocurren estos hechos.


Los habitantes hicieron un llamado a las corporaciones de seguridad para incrementar los recorridos preventivos en ambas colonias y atender la problemática antes de que la situación escale y pueda derivar en lesiones o consecuencias de mayor gravedad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: violencia adolescentes Durango adolescentes, Juan, Lira, vecinos

               

                
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