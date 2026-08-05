Reportan asalto a Oxxo en Santa Fe; autoridades no logran ubicar a la denunciante

Un presunto robo con violencia fue reportado la noche del martes en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Santa Fe, luego de que se informara que dos hombres armados despojaron al personal del dinero de las cajas registradoras y escaparon a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte recibido por el sistema de emergencias alrededor de las 22:30 horas, dos individuos ingresaron al Oxxo localizado sobre el bulevar De la Juventud, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, portando gorras y capuchas para cubrir su identidad.

La llamada de auxilio señalaba que los presuntos responsables amenazaron a las empleadas con un arma de fuego para obligarlas a entregar el efectivo de las cajas. En ese momento se desconocía el monto de lo robado, ya que el atraco acababa de ocurrir.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al establecimiento para iniciar las diligencias correspondientes y verificar lo ocurrido en el lugar.

Sin embargo, al arribar a la tienda encontraron el negocio completamente cerrado y asegurado con candado , sin que hubiera personal disponible para atender a las autoridades o confirmar el supuesto asalto.

Posteriormente, los agentes intentaron establecer contacto con la persona que aparecía como reportante mediante el número telefónico registrado en el folio de atención. La llamada fue respondida por una mujer que aseguró no ser quien realizó el reporte y manifestó desconocer por qué su número había sido proporcionado.

Ante la imposibilidad de localizar a la presunta víctima o confirmar los hechos, los elementos se retiraron del lugar, quedando el incidente asentado en el informe policial. Las autoridades no descartan que posteriormente se presente una denuncia formal que permita esclarecer si el robo ocurrió y continuar con las investigaciones.