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INCENDIO

Reportan caída de rayo sobre una palmera en Durango

Bomberos de Durango acudieron hasta el sitio para detener el siniestro.

Reportan caída de rayo sobre una palmera en Durango

Reportan caída de rayo sobre una palmera en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La lluvia registrada la tarde de este martes en el Valle del Guadiana fue acompañada de descargas eléctricas, una de las cuales cayó sobre una palmera.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil, el hecho fue específicamente en una ubicada en el camellón de la vialidad Del Saltito, esquina con calle Cerro Gordo, en el fraccionamiento Lomas del Parque.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos que atacaron el incendio con chorros de agua, por lo que el siniestro fue sofocado en minutos.

Escrito en: incendio rayo palmera Durango lluvia, atacaron, Gordo,, fraccionamiento

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