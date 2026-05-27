Reportan caso de violencia familiar en vivienda de la Zona Centro de Durango

Elementos de seguridad atendieron un reporte de violencia familiar la tarde de este martes en un domicilio de la Zona Centro de Durango, luego de que un hombre presuntamente agrediera verbalmente a su madre de 75 años de edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Pereyra, hasta donde acudieron agentes preventivos que realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito.

De acuerdo con el informe oficial, los policías se entrevistaron con José Antonio, de 32 años de edad, quien solicitó apoyo debido a una discusión familiar registrada dentro del domicilio.

El reportante señaló que su hermano, identificado como José Juan, de 42 años, se encontraba alterando el orden y presuntamente lanzando insultos y agresiones verbales contra su madre, Yolanda.

Según lo manifestado ante los agentes, la principal petición de la familia era que el señalado abandonara el domicilio para evitar que la situación continuara escalando.

Tras dialogar con las personas involucradas, los elementos policiacos realizaron las acciones correspondientes para controlar la situación y brindar atención al reporte de violencia familiar registrado en el lugar.

Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas ni detenidas derivadas de este incidente, aunque las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de violencia dentro del entorno familiar.