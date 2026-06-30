Reportan decomiso de vehículos en operativo de fuerzas federales en Durango capital 

Durango permanece bajo vigilancia de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, y este martes 30 de junio se registró una nueva movilización por un presunto decomiso de vehículos en la capital.

Los hechos se registraron cerca de las 17:00 horas , cuando elementos arribaron a un domicilio en inmediaciones del fraccionamiento Real del Mezquital y colonia Valle Verde.

Según la información preliminar, al arribar al lugar comenzaron la inspección de los bienes, encontrando al menos dos unidades de lujo con reporte de robo, sin que se especifiquen las caracaterísticas.

Este operativo se suma al más reciente realizando en el municipio de Cuencamé, en donde se aseguraron algunas patrullas de policia estatal presuntamente robadas.

Hasta la publicación de esta nota, ninguna corporación federal ha dado a conocer información a detalle de lo ocurrido en estas acciones.