Reportan detención de una persona por atentado con 'coche bomba' en Zacatecas

Tras los hechos registrados el domingo 30 de agosto en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, donde un "coche bomba" explotó cerca de la comandancia y dañó al menos 40 viviendas y dejó 11 personas lesionadas, el Secretario General del Gobierno actualizó la información.

A través de su cuenta de Facebook, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que ya se están realizando los análisis de daños en el lugar, además de que la investigación continúa en proceso.

Exhortó a las familias mantenerse atendas de cualquier aviso y solicitar la ayuda si así lo requieren, sin embargo, también confirmó que hay un detenido por este hecho.

"A través del operativo de seguridad que se ha desplegado no solamente en Ojocaliente, sino en esta zona del sureste del estado, la Secretaría de Seguridad Publica ha logrado ya la detención de uno de los presuntos implicados", declaró en el video.

A esto se sumó el Secretarío de Seguridad del estado, Arturo Medina, quien manifesto que dicha detención ocurrió en la localidad de Piedra Gorda , en el municipio de Cuauhtémoc, luego de trabajos de inteligencia.

"Se logró detectar (por dichos trabajos) un domicilio en Sierra Gorda en donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes, y efectivamente, al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes, porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado", agregó.

Los recorridos por la zona siniestrada se mantienen desde que se informó sobre la noticia, por lo que se estará informando sobre el avance en próximas horas.