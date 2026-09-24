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Reportan detonaciones de arma de fuego durante una fiesta en Canatlán

Los hechos generaron una intensa movilización por parte de elementos de seguridad.

Reportan detonaciones de arma de fuego durante una fiesta en Canatlán

Reportan detonaciones de arma de fuego durante una fiesta en Canatlán

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un reporte sobre detonaciones de arma de fuego durante una fiesta generó un operativo de búsqueda la noche del miércoles en el poblado Ricardo Flores Magón, municipio de Canatlán.

El aviso se recibió alrededor de las 20:16 horas, cuando se informó que se habían escuchado varios disparos en las inmediaciones de una fiesta en la comunidad.

Al llegar al poblado, los agentes entrevistaron a un juez de cuartel, quien confirmó haber escuchado las detonaciones y señaló que estas se habrían producido hacia las afueras de la localidad. Debido a la presencia de personas de distintas comunidades en la celebración, dijo desconocer quién habría realizado los disparos.

Los agentes realizaron recorridos por distintos puntos del poblado, pero no localizaron a personas relacionadas con los hechos, armas, daños o víctimas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: disparos arma de fuego Durango Canatlán fiesta, detonaciones, agentes, arma

               

                
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