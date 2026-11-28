EL SIGLO DE DURANGO

Por la primera tormenta invernal de la temporada, en el estado de Durango se registraron condiciones de lluvia, aguanieve y nieve, especialmente en el municipio de Guanaceví, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada.

Detalló que las nevadas se presentaron en las comunidades El Cedro, Chiqueros, Agua del Pino, Laguna Seca y Ciénega de la Vaca, en Guanaceví, mientras que en el municipio de Pueblo Nuevo se registró aguanieve en la comunidad La Peña.

Dio a conocer que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente, atendiendo principalmente a las comunidades ubicadas en altitudes superiores a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, en cordinación con los ayuntamientos, para atender cualquier situación de emergencia que se genere por los fenómenos meteorológicos propios de la temporada.

Aseguró que se habilitaron casi 100 refugios temporales en todo el estado, los cuales podrán ser activados en caso necesario. Y agregó que se mantiene la vigilancia en las carreteras para evitar condiciones de riesgo para los automovilistas.

Finalmente, hizo un llamado a la población a cuidarse, seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Después de varios días marcados por las bajas temperaturas, las precipitaciones y los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, el panorama meteorológico podría cambiar nuevamente en Durango durante el fin de semana.

Para este sábado 28 de noviembre, los pronósticos anticipan condiciones más estables en buena parte del estado, aunque las mañanas frías continuarán, especialmente en las regiones serranas.

El pronóstico también contempla una disminución considerable de la nubosidad para la ciudad de Durango, con periodos prolongados de sol durante el día.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la probabilidad para la ocurrencia de precipitaciones en la capital del estado se mantiene baja.

[DURANGO 1B Y 2B]