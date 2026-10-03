Reportan nuevo aterrizaje de avión militar en el aeropuerto de Durango

El aterrizaje de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional llamó la atención de personas que se encontraban este sábado 3 de octubre en el Aeropuerto Internacional “General Guadalupe Victoria”, en Durango.

La presencia de la aeronave fue reportada en redes sociales por usuarios que observaron su llegada a la terminal aérea.

De acuerdo con información preliminar recabada, el avión habría acudido para recoger a un grupo de militares que se encontraba en capacitación en el batallón ubicado en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo. Tras recoger al personal, la aeronave habría partido de Durango.

Esta versión aún requiere confirmación oficial. Tampoco se cuenta con datos sobre el número de elementos trasladados, el destino del vuelo o el modelo de la aeronave.

Flightradar

Segundo arribo reportado en dos semanas

Este aterrizaje ocurre dos semanas después de otro arribo militar que también llamó la atención en el aeropuerto de Durango, el sábado 19 de septiembre.

En aquella ocasión se reportó la llegada de un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Las versiones preliminares señalaban que habría transportado personal militar; sin embargo, al publicarse aquella información, las autoridades no habían confirmado el motivo del vuelo ni el número de efectivos.

Hasta el momento, no se cuenta con información que permita establecer una relación entre ambos traslados.