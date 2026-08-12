Reportan otra presa de Durango al 100% de su almacenamiento; ya derrama agua al río

Una presa, la de mayor capacidad del Distrito de Riego 052, alcanzó el 100 por ciento de su almacenamiento y comenzó a derramar agua por su vertedor natural. En conjunto, las 10 principales presas de Durango descargan 14 metros cúbicos por segundo, entre derrames naturales y extracciones controladas.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa Santiago Bayacora, ubicada en el municipio de Durango, alcanzó su capacidad máxima de almacenamiento durante la noche del martes al miércoles , luego de recibir alrededor de dos millones de metros cúbicos de agua provenientes de las partes altas de la sierra del mismo nombre.

Tan solo durante el martes se registraron poco más de 20 milímetros de lluvia en esa zona serrana, lo que permitió que el embalse completara su llenado.

La presa tiene una capacidad de almacenamiento de 130 millones de metros cúbicos; sin embargo, actualmente almacena 131 millones, por lo que ya rebasa su capacidad y comenzó a derramar de manera natural un volumen de 5.17 metros cúbicos por segundo.

Con ello, Santiago Bayacora se convirtió en la segunda presa que alcanza su máxima capacidad durante la actual temporada de lluvias . La primera fue Santa Elena, ubicada en el municipio de Súchil, que permanece al 100 por ciento desde el mes pasado y mantiene un derrame de 0.15 metros cúbicos por segundo.

Además, otro embalse está próximo a llenarse: la presa Francisco Villa, en el municipio de Poanas, registra un nivel de almacenamiento de 90.7 por ciento y también forma parte del Distrito de Riego 052.

En conjunto, las cinco presas que integran este distrito presentan un nivel promedio de almacenamiento de 85.6 por ciento, lo que garantiza la disponibilidad de agua para el ciclo agrícola de riego de 2027.

No obstante, mientras dos presas ya alcanzaron su capacidad máxima y una más se encuentra cerca de lograrlo, tres de los 10 principales embalses del estado continúan con niveles bajos de almacenamiento, todos ubicados en el norte de Durango.

La presa San Gabriel, en el municipio de Ocampo, se encuentra al 21 por ciento de su capacidad; la Lázaro Cárdenas, en Indé, al 23.6 por ciento; y la Villa Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, al 38.2 por ciento.

De las 10 presas monitoreadas, entre todas ellas se les está sacando, entre derrame y extracción, un total de 14 metros cúbicos por segundo, de los cuales cinco son para abasto de agua potable tanto en la ciudad de Durango como en La Laguna.